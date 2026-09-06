Колокола подняли на строящийся Никольский храм в Подольске

06 сентября 2026, 15:51

Фото: Мария Андрюхина

Комплекс из 11 колоколов подняли на звонницу строящегося Никольского храма в Подольске. Первым наверх отправили колокол весом 800 килограммов, за ним — самый большой, двухтонный.







За ходом работ наблюдали также и прихожане храма. Настоятель, иерей Серафим Покатилов, подчеркнул, что это событие имеет особое значение в истории храма.





«Есть выражение, что колокола — это сердце храма. Будем считать, что с сегодняшнего дня его сердечко начинает биться. И, конечно, тот самый колокольный звон, как исторически сложилось на нашей земле, он будет раздаваться и здесь дополнительно к тем храмам, в которых колокольный звон уже звучит», — заявил священнослужитель.





После того как колокола будут подняты, начнётся их монтаж. Каждому колоколу отведено своё место на звоннице. Установкой будут заниматься специалисты завода-изготовителя из Ярославля. В дальнейшем планируется настроить электронный звонарь, хотя не исключена возможность ручного управления колоколами.



Начальник участка Вячеслав Пыжов сообщил, что параллельно с этим продолжается покраска здания. В ближайшее время начнётся установка и покраска архитектурных элементов. Внутри храма ведётся монтаж индивидуального теплового пункта и отделочные работы, включая оформление лестничных проёмов. До конца года планируется завершить все фасадные работы и благоустроить территорию вокруг него.