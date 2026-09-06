Юные жительницы Волоколамска стали участницами юбилейной выставки декоративно-прикладного искусства Worldview

06 сентября 2026, 14:09

В Волоколамске до 27 сентября покажут более 150 работ на выставке Worldview

Фото: Дмитрий Беденко

Волоколамские школьницы стали участницами V международной выставки-конкурса по художественному декоративно-прикладному искусству Worldview.







Ученица 11-го класса Диана Рыбакова уже второй год представляет свои работы на выставке. В 2025 году она завоевала призы в двух номинациях: архитектура и пейзаж. В этом году школьница представила четыре произведения: акварельный натюрморт, два портрета и пейзаж.



Самой юной участницей и дебютанткой стала тринадцатилетняя Татьяна Швечикова. Под руководством наставницы она около месяца создавала мозаичную аппликацию под названием «Под маминым крылом». Жюри высоко оценили качество её работы.



Один из экспертов, Сергей Груков, отметил, что не ожидал увидеть такую профессиональную работу от юной художницы. Он предположил, что Татьяна может стать не только дебютантом, но и победителем выставки.



Выставка-конкурс Worlview (6+) проходит в зале волоколамского музея и продлится до 27 сентября. На церемонии закрытия будут объявлены имена победителей.



Всего на выставке представлено более 150 работ, из которых треть — конкурсные. Экспозиция отличается разнообразием: здесь можно увидеть изделия из дерева белорусского художника Вадима Лавышека, куклы из различных материалов, украшения, живопись и мозаику. В выставке приняли участие мастера и художники из Балабаново, Балашихи, Белгорода, Владимира, Егорьевска, Истры, Мышкина, Тулы и Волоколамска.