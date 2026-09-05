Волонтеры Подмосковья выехали на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбург

05 сентября 2026, 15:59

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций

Волонтеры Подмосковья отправились в Екатеринбург для работы на Международном фестивале молодежи 2026, который пройдет с 11 по 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций.







В грандиозном мероприятии примут участие 10 000 молодых лидеров из 191 государства. Цель встречи — организовать диалог, обменяться знаниями и совместно проработать идеи для общего будущего.





«Волонтёры Подмосковья неизменно входят в составы крупнейших волонтёрских корпусов на мероприятиях самого высокого уровня. Мы формировали команду для Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, организовывали работу почти 500 волонтёров на конкурсе «Интервидение». И сейчас, конечно, мы не могли остаться в стороне. От Московской области в Екатеринбург отправилось порядка 60 талантливых и ответственных ребят. Они прошли колоссальный конкурс — всего в волонтерский корпус фестиваля было подано 20 тысяч заявок. Уверена, что наши волонтёры сделают всё, чтобы для всех гостей и участников событие прошло максимально комфортно и оставило самые теплые впечатления», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.





Вступить в команду из двух тысяч помощников фестиваля было непросто. Чтобы попасть в неё, кандидатам предстояло пройти через несколько строгих этапов отбора: заполнить подробные анкеты и успешно пройти собеседования. После этого всех волонтёров ждало специализированное обучение, которое позволило бы им эффективно работать с российскими и иностранными участниками, а также решать задачи любой сложности.



На фестивале подмосковные волонтёры будут задействованы на самых разнообразных и ответственных направлениях. В их обязанности войдёт сопровождение иностранных и российских делегаций, логистическая поддержка, работа в службе протокола, помощь в медианаправлении и управление потоками участников на крупных площадках форума.



Своими ожиданиями от работы на фестивале поделилась Валерия Миронюк, которая будет работать по направлению «Управление потоками». У неё за плечами богатый опыт участия в крупных мероприятиях: она была волонтёром на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи в 2024 году и помогала на «Интервидении» в 2025 году. Валерия также является амбассадором регионального движения «Волонтёры Подмосковья» и победителем региональной премии «Волонтёр года – 2025» в номинации «Экологическое волонтёрство».





«Для меня это уже не первое масштабное международное событие, и я точно знаю, что такое настоящая команда, драйв и высочайший уровень ответственности. Направление "Управление потоками" требует максимальной внимательности и стрессоустойчивости: нужно помогать тысячам гостей ориентироваться на площадках, оперативно решать возникающие вопросы и создавать для них комфортную атмосферу. Очень горжусь, что вновь представляю Подмосковье в таком мощном волонтерском корпусе, и готова сделать всё, чтобы участники чувствовали себя как дома», — рассказала она.





Событие организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети».