Коломенская галерея «Дом Озерова» приглашает на лекции о музыке и литературе
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 16 сентября состоится лекция-концерт «Музыкальная Коломна». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это событие даст старт масштабному циклу мероприятий «Музыкально-литературные встречи», который галерея организует вместе с филологическим факультетом Государственного социально-гуманитарного университета.
«Культурно-просветительская программа приурочена к 850-летию Коломны. Цикл объединит лекции-концерты и литературные встречи. Он продлится с сентября этого года по май следующего. Проект раскроет гостям и жителям города самые яркие страницы музыкального, художественного и литературного наследия Коломны и России», – рассказали в министерстве.Дебютную встречу посвятят истории музыкальной культуры Коломны XIX-XX веков. Слушатели узнают о жизни и творчестве плеяды выдающихся музыкантов, судьбы которых неразрывно связаны с коломенской землёй. Это Александр Алябьев, Александр Свешников, Сергей Кусевицкий, Сергей Рахманинов и Николай Струве.
За музыкальную часть мероприятия отвечают победители российских и зарубежных конкурсов Татьяна Новикова (вокал), Маргарита Гусева и Илья Гладилин (фортепиано). Автором проекта и ведущей встреч выступит доктор культурологии, профессор кафедры музыки и изобразительного искусства ГСГУ Елена Щербакова.
Начало мероприятия – в 13 часов, вход свободный.
Подробная информация доступна на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».