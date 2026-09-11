На Международный фестиваль молодёжи выехала делегация из 300 жителей Подмосковья

11 сентября 2026, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодёжи, который станет одним из самых масштабных молодёжных событий года. Он соберёт около 10 000 молодых лидеров более чем из 190 стран.





Впервые в числе участников – подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Девиз фестиваля – «Следуй за мечтой. Вместе с Россией».



В составе делегации Подмосковья в Екатеринбург отправились порядка 300 человек. Организацией поездки, логистикой и сопровождением делегации занимается Министерство информации и молодёжной политики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.



Главной площадкой фестиваля станет международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Жить гости и волонтёры будут в кампусе Уральского федерального университета.

«В составе нашей делегации – почти 300 человек. Среди них студенты и школьники, молодые специалисты и активисты, волонтёры и наставники. У нас собрались будущие врачи и педагоги, программисты и дизайнеры, журналисты и психологи, музыканты и управленцы. Каждый уже добился в своём деле серьёзных результатов, каждый едет в Екатеринбург с желанием узнать новое, найти друзей и представить наш регион на международном уровне. Их ждут классное путешествие, насыщенная программа, новые знакомства и яркие впечатления. Уверена, что ребята вернутся домой с новыми идеями и проектами», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.