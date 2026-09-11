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В Одинцове провели акцию «Безопасный двор»

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Акцию «Безопасный двор» провели в Одинцовском округе сотрудники местного отделения Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В ходе акции автоинспекторы рассказывали детям и взрослым, какие опасности могут подстерегать участников дорожного движения на дворовой территории и за её пределами и как их избежать.

«В число наиболее коварных ловушек входят отвлечение внимания, закрытый обзор, ловушка середины дороги при движении вдоль проезжей части и ловушка в зоне автобусной остановки», — рассказали сотрудники ГАИ.
Особое внимание они уделили необходимости использования светоотражающих элементов. Они делают пешехода заметнее на дороге, благодаря чему снижается риск попасть в ДТП.
Лев Каштанов

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