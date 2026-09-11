В Одинцове провели акцию «Безопасный двор»

11 сентября 2026, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Акцию «Безопасный двор» провели в Одинцовском округе сотрудники местного отделения Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ходе акции автоинспекторы рассказывали детям и взрослым, какие опасности могут подстерегать участников дорожного движения на дворовой территории и за её пределами и как их избежать.





«В число наиболее коварных ловушек входят отвлечение внимания, закрытый обзор, ловушка середины дороги при движении вдоль проезжей части и ловушка в зоне автобусной остановки», — рассказали сотрудники ГАИ.