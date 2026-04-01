В последний день «Студенческой весны» в Подольске показали 25 танцевальных номеров

01 апреля 2026, 15:20

150 студентов подольских колледжей представили на сцене молодёжного центра «Территория будущего» 25 танцевальных номеров. Состязания проходили в заключительный конкурсный день фестиваля «Студенческая весна», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.





Составы варьировались от сольных выступлений до массовой хореографии с участием более чем 20 человек.

«От нашего колледжа сегодня два номера – флэшмоб и дуэт. Для массового танца собрали активистов первого и второго курсов. Среди них те, кто давно занимается хореографией, и даже те, кто вышел на сцену впервые. Номера готовили около полугода», – поделился студент колледжа «Знание» Кирилл Шедько.