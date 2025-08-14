Коломенская школа №14 готова к открытию после капремонта
Видео: пресс-служба Минобразования МО
В школе №14 в Коломне завершился капремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Учебное заведение прошло полное преобразование, обеспечив комфортные и безопасные условия для обучения.
«В ходе реконструкции полностью обновили фасад и кровлю здания, заменили все инженерные системы, перепланировали помещения, что позволило создать больше пространства для занятий и продлёнки. Также отремонтированы спортивный и актовый залы, кабинеты и раздевалки. Особое внимание уделили комфорту и безопасности», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что в школе установили более 70 камер видеонаблюдения, внедрили современную пожарную систему. Помимо этого, предусмотрен подъёмник для маломобильных учеников.