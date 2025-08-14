Обновлённый центр допобразования «Эврика» в Раменском готовят к открытию
В Раменском завершается капремонт отделения дополнительного образования «Эврика» Гимназии №2. Ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев, рассказали в пресс-службе муниципалитета.
«В состав строительных бригад вошли более 10 специалистов различных профилей. За месяц они выполнили большой объём работ – демонтировали старый шифер на крыше и установили новую металлочерепицу, реконструировали входную группу с пандусом, добавили навес для защиты от осадков», – рассказали в администрации.Фасад здания покрыли фактурной штукатуркой. Отремонтировали и укрепили цоколь, устранив повреждения, а территорию благоустроили.
«В «Эврике» в различных кружках и секциях занимаются 1,2 тыс. детей. Все работы планируется завершить до 18 августа, чтобы центр был полностью готов к началу учебного года», – отметил глава округа.Малышев добавил, что ремонтные работы во всех 136 образовательных учреждениях округа завершат до 28 августа. В обновлённых зданиях детям обеспечат комфортные условия обучения.