На онкологические заболевания в выходные проверили почти 800 жителей Подмосковья
В Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в минувшую субботу провели День открытых дверей. На онкозаболевания проверились без малого 800 жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Жители старше 18 лет могли пройти онкоскрининги и получить консультацию специалистов.
«Такие мероприятия проходят каждый месяц. Это позволяет быстро и удобно пройти диагностику на наличие заболеваний и получить информацию о состоянии здоровья. 28 марта онкоскрининги прошли 797 человек. У 23 из них выявили патологии и направили на углублённую диагностику. Всего с начала года обследования в Дни открытых дверей в ЦАОПах прошли более 2300 человек», – уточнил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В рамках обследования женщины могли пройти цитологическое исследование, маммографию и УЗИ молочных желёз. Мужчинам предложили ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы.
Желающие получили консультацию врача-онколога, посетили обследования на новообразования кожи, сделали скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и пищеварительной системы.
