С начала года у жительниц Подмосковья с ВИЧ родились 60 здоровых детей

27 марта 2026, 16:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

У жительниц Московской области, имеющих положительный ВИЧ-статус, с начала 2026 года родились 60 здоровых детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Чтобы стать участницами программы перинатальной профилактики, женщины обратились в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.

«Совместная работа акушерской службы региона и специалистов центра позволяет обеспечивать беременных пациенток с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией и сводить к нулю риск передачи вируса от матери к ребёнку. С начала года в Подмосковье женщины с ВИЧ родили 60 здоровых малышей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.