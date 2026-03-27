С начала года у жительниц Подмосковья с ВИЧ родились 60 здоровых детей
У жительниц Московской области, имеющих положительный ВИЧ-статус, с начала 2026 года родились 60 здоровых детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Чтобы стать участницами программы перинатальной профилактики, женщины обратились в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.
«Совместная работа акушерской службы региона и специалистов центра позволяет обеспечивать беременных пациенток с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией и сводить к нулю риск передачи вируса от матери к ребёнку. С начала года в Подмосковье женщины с ВИЧ родили 60 здоровых малышей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно будут наблюдать специалисты центра. Новорождённый находится под наблюдением врачей до полутора лет – до снятия диагноза. При наличии у ребёнка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходят в первые две недели его жизни. Лечение бесплатное.
По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
