Подмосковные врачи спасли пациента с гнойником в мозге
Мужчину, умирающего от развившегося в головном мозге нарыва, спасли врачи Орехово-Зуевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациента привезли по скорой в крайне тяжёлом состоянии: у него были судороги, он не мог говорить, а температура достигала 40 градусов. Обследование показало, что причиной стал абсцесс мозга. Его вызвала инфекция, которая попала в мозг по кровеносному руслу из уже имеющегося в организме очага. Без срочной операции пациент бы погиб.
«Мы приняли решение провести малоинвазивную эндоскопическую операцию. Для нашей больницы это был первый подобный опят. Операция длилась около часа и прошла без осложнений. Мы удалили очаг инфекции», — рассказал нейрохирург Сардорбек Сабиров.Эндоскопическая техника позволила свести к минимуму травматизацию здоровых тканей, что уменьшило период восстановления. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали домой.