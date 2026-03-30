Подмосковные врачи спасли пациента с гнойником в мозге

30 марта 2026, 14:57

Мужчину, умирающего от развившегося в головном мозге нарыва, спасли врачи Орехово-Зуевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациента привезли по скорой в крайне тяжёлом состоянии: у него были судороги, он не мог говорить, а температура достигала 40 градусов. Обследование показало, что причиной стал абсцесс мозга. Его вызвала инфекция, которая попала в мозг по кровеносному руслу из уже имеющегося в организме очага. Без срочной операции пациент бы погиб.





«Мы приняли решение провести малоинвазивную эндоскопическую операцию. Для нашей больницы это был первый подобный опят. Операция длилась около часа и прошла без осложнений. Мы удалили очаг инфекции», — рассказал нейрохирург Сардорбек Сабиров.