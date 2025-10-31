Коломенские хирурги удалили женщине опухоль и спасли почку

31 октября 2025, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Коломенской больницы удалили пациентке сложную опухоль и спасли ей почку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





63-летнюю женщину с кровотечением из мочевыводящих путей в урологическое отделение доставила бригада скорой помощи. Обследование выявило опухоль в мочеточнике – трубке, соединяющей почку с мочевым пузырем.



Ситуация была осложнена наличием у больной крайней степени ожирения, а также хронической болезни почек третей стадии. Стандартная операция по удалению почки и мочеточника привела бы к тяжёлой почечной недостаточности и пожизненному гемодиализу.

«Несмотря на все противопоказания, мы решили сделать малотравматичную операцию. Главной задачей было не только удалить опухоль, но и сохранить функцию почки, избежав инвалидизации пациентки. Мы выполнили лапароскопическую резекцию поражённого участка мочеточника с последующей реконструкцией по методике Боари. Этот высокотехнологичный метод позволяет создать новый сегмент мочеточника из стенки мочевого пузыря», – объяснил заведующий урологическим отделением Коломенской больницы Иван Собенников.