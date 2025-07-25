Коломенские нейрохирурги спасли от паралича неудачливого ныряльщика

25 июля 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Коломенской больницы спасли от паралича неудачно нырнувшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





32-летний пациент во время прыжка в озеро ударился головой о дно. В результате он получил так называемую «травму ныряльщика» – перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Это грозило тяжёлыми неврологическими осложнениями.

«Врачи удалили сломанный позвонок, освободили спинной мозг от сдавливания костными отломками, удалили травматическую грыжу межпозвонкового диска и заменили сломанный позвонок костным аутотрансплантантом. Это позволило предотвратить развитие серьёзных осложнений. Операцию проводили с помощью специального микроскопа и микрохирургического инструмента. Она продолжалась более трёх часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.