Коломенские нейрохирурги спасли от паралича неудачливого ныряльщика
Врачи Коломенской больницы спасли от паралича неудачно нырнувшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
32-летний пациент во время прыжка в озеро ударился головой о дно. В результате он получил так называемую «травму ныряльщика» – перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Это грозило тяжёлыми неврологическими осложнениями.
«Врачи удалили сломанный позвонок, освободили спинной мозг от сдавливания костными отломками, удалили травматическую грыжу межпозвонкового диска и заменили сломанный позвонок костным аутотрансплантантом. Это позволило предотвратить развитие серьёзных осложнений. Операцию проводили с помощью специального микроскопа и микрохирургического инструмента. Она продолжалась более трёх часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.Мужчине повезло: вовремя проведённая операция позволила ему сохранить двигательную активность. Через неделю его выписали из стационара на амбулаторное лечение.
Как отметил Найман, при «травме ныряльщика» прогнозы на восстановление двигательных функций не всегда благоприятные. В основном пациенты теряют способность передвигаться, а иногда могут шевелить только пальцами рук. Врач рекомендовал избегать ныряния в незнакомых местах и выбирать безопасные способы захода в воду.