В Подмосковье с начала года запустили 40 рентген-аппаратов на 1 млрд рублей

24 июля 2025, 21:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Сергиевом Посаде ввели в эксплуатацию ещё два цифровых рентген-аппарата. Один заработал в поликлинике №2 в Скобяном посёлке, второй – в поликлинике №4 города Краснозаводска, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Оба аппарата закуплены вместо старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. В кабинетах для установки нового оборудования провели ремонт.

«Продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары современным медицинским оборудованием. Вчера новый рентген-аппарат заработал в Богородском, сегодня ещё два запустили в Сергиевом Посаде. А всего с начала года начали работать 40 рентген-аппаратов более чем на 1 млрд рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.