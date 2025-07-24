В Подмосковье с начала года запустили 40 рентген-аппаратов на 1 млрд рублей
В Сергиевом Посаде ввели в эксплуатацию ещё два цифровых рентген-аппарата. Один заработал в поликлинике №2 в Скобяном посёлке, второй – в поликлинике №4 города Краснозаводска, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оба аппарата закуплены вместо старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. В кабинетах для установки нового оборудования провели ремонт.
«Продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары современным медицинским оборудованием. Вчера новый рентген-аппарат заработал в Богородском, сегодня ещё два запустили в Сергиевом Посаде. А всего с начала года начали работать 40 рентген-аппаратов более чем на 1 млрд рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, цифровая техника имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговой. Замена оборудования позволит повысить качество диагностики, сделать её доступнее и безопаснее. Такая диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё при наличии медицинских показаний направит лечащий врач.
В министерстве добавили, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.