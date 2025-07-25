В Московской области зарегистрировали случай завозного энцефалита
В Подмосковье выявили случай завозного клещевого вирусного энцефалита. Как сказано на сайте регионального Роспотребнадзора Московской области, инфицированный не был привит.
«Зарегистрирован завозной случай клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло в Дальневосточном федерального округа. Заболевший против клещевого вирусного энцефалита, не привит. По состоянию на 23 июля зарегистрировано более 10,5 тыс. обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей», – говорится в сообщении.Как отметили в надзорном ведомстве, вакцинацию против энцефалита прошли около 17 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. детей. Кроме того, с начала года в регионе зарегистрировали 126 случаев болезни Лайма.