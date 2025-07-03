Росгвардейцы задержали в Подмосковье серийного магазинного вора
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в подмосковном Пушкине 34-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в краже товаров из нескольких магазинов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Мужчина зашёл в гипермаркет, расположенный в одном из пушкинских торговых центров, и украл там колбасу и две упаковки красной рыбы. Затем он зашёл в другой магазин в том же ТЦ и вынес оттуда две бутылки коньяка. А напоследок мужчина украл джинсы из магазина одежды», — говорится в сообщении.Работники службы безопасности торгового центра заметили кражи по видеокамерам и с помощь тревожной кнопки вызвали росгвардейцев. Похитителя товаров задержали на выходе из ТЦ. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за торговлю наркотиками, угрозу убийством и причинение вреда здоровью.