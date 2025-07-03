Находящегося в федеральном розыске мужчину задержала Росгвардия в Москве

03 июля 2025, 16:35

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве. Как уточнили в главке ведомства, поводом для задержания послужила кража, а разыскивали злоумышленника за преступление на территории другого государства.





К правоохранителям обратился администратор, заявивший о краже алкоголя. Злоумышленника обнаружили во время патрулирования территории в Зеленоградском административном округе.





«При виде стражей порядка он попытался скрыться, но был задержан. В ходе проверки личности выяснилось, что 41-летний уроженец Республики Беларусь находится в федеральном розыске за хулиганство», — сказано в релизе.

