Находящегося в федеральном розыске мужчину задержала Росгвардия в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве. Как уточнили в главке ведомства, поводом для задержания послужила кража, а разыскивали злоумышленника за преступление на территории другого государства.
К правоохранителям обратился администратор, заявивший о краже алкоголя. Злоумышленника обнаружили во время патрулирования территории в Зеленоградском административном округе.
«При виде стражей порядка он попытался скрыться, но был задержан. В ходе проверки личности выяснилось, что 41-летний уроженец Республики Беларусь находится в федеральном розыске за хулиганство», — сказано в релизе.Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.