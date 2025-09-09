Подмосковным предпринимателям расскажут на вебинаре о мотивации сотрудников
Бесплатный вебинар на тему «Практики трудового и финансового консалтинга» состоится 16 сентября. Онлайн-мероприятие адресовано руководителям компаний и специалистам отделов кадров, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Спикером мероприятия станет директор по юридическому консультированию компании «Мариллион» Любовь Грибанова.
«Участников познакомят с современными инструментами мотивации персонала. Предприниматели узнают, как построить систему материального и нематериального стимулирования, установить ключевые показатели эффективности, удержать и поощрить сотрудников», – рассказали в пресс-службе.Участие в вебинаре бесплатное, однако необходимо до 15 сентября включительно зарегистрироваться по ссылке.