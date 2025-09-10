В Подмосковье задержали продавца чужих банковских карт
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские Королёва задержали 22-летнего жителя Московской области, который продавал чужие банковские карты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Торговля была организована через один из мессенджеров. Молодой человек предлагал карты, принадлежащие третьим лицам, для дальнейшего незаконного использования.
«Полицейские под видом покупателей договорились о встрече с продавцом. После того, как молодой человек получил деньги за товар, его задержали», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Теперь полицейские выясняют причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям, а также разыскивают его подельников.