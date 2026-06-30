Подмосковная горячая линия паллиативной помощи с начала года приняла 5500 звонков

30 июня 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Горячая линия предназначена для оперативного консультирования пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и их родственников.



Работа с такими пациентами предполагает повышенное внимание к состоянию не только самих больных, но и их родственников. В Московской области для этого создана многоуровневая система поддержки.

«Работают специализированные отделения, выездные службы ухода. Организованы школы для родственников, где передают практические навыки. Круглосуточная горячая линия объединяет все эти направления, позволяя не только получить консультацию, но при необходимости госпитализировать пациента. С начала года операторы обработали почти 5500 звонков», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.