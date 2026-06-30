Камеры выявили в Подмосковье 600 тысяч непристёгнутых водителей и пассажиров

30 июня 2026, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 600 тысяч случаев езды с непристёгнутыми ремнями безопасности у водителей и пассажиров выявили в Московской области с начала текущего года с помощью камер фотовидеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Общее число таких нарушений выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





«Эти цифры говорят не о том, что водители и пассажиры стали чаще нарушать правила, а об улучшении системы контроля. Всё больше комплексов фотовидеофиксации оснащаются технологией распознавания непристёгнутого ремня. Наша задача — укрепить культуру вождения и повысить общий уровень безопасности на дорогах», — заявил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.