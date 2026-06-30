Около 6900 жителей Подмосковья проверили свои родинки с помощью ИИ

30 июня 2026, 15:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и его филиалах работает система цифровой дерматоскопии с применением искусственного интеллекта. Свои родинки с помощью этой системы проверили 6900 жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Во время исследования медик делает снимки кожных образований дерматоскопом. Затем система на основе ИИ обрабатывает полученные изображения и анализирует их по разным параметрам, выявляя подозрительные признаки.

«Меланома – одна из самых опасных форм рака кожи, отличающаяся агрессивным течением. Раннее обнаружение патологии обуславливает успешное лечение и минимизирует риски для пациента. Внедрение цифровых технологий, в том числе систем поддержки принятия решений на основе ИИ, повышает точность диагностики. В Подмосковье с начала года цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта прошли почти 6900 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.