В Крокус Сити Океанариум привезли байкальских нерп

07 августа 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Крокус Сити Океанариума

Двух пятимесячных нерп привезли с озера Байкал в Крокус Сити Океанариум в Красногорске, сообщили в пресс-службе комплекса.





Экспозиция объединяет три тематические зоны: «Моря и океаны», «Джунгли», «Реки и озера». Животных разместили в последней.





«Мы выбрали байкальскую нерпу как флагманский вид экспозиции «Реки и озера», чтобы рассказать посетителям об уникальной фауне Сибири. Уверена, что нерпы станут любимцами гостей», — сказала замдиректора филиала АО «Крокус» Анжелика Тюрина.