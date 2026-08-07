В Крокус Сити Океанариум привезли байкальских нерп
Двух пятимесячных нерп привезли с озера Байкал в Крокус Сити Океанариум в Красногорске, сообщили в пресс-службе комплекса.
Экспозиция объединяет три тематические зоны: «Моря и океаны», «Джунгли», «Реки и озера». Животных разместили в последней.
«Мы выбрали байкальскую нерпу как флагманский вид экспозиции «Реки и озера», чтобы рассказать посетителям об уникальной фауне Сибири. Уверена, что нерпы станут любимцами гостей», — сказала замдиректора филиала АО «Крокус» Анжелика Тюрина.Байкальская нерпа — единственный вид тюленя, который проводит всю жизнь в пресной воде. Животных доставили в Москву на самолёте, всю дорогу их сопровождала команда биологов.
Для новосёлов Океанариума разработали специальный рацион. Нерпы находятся под постоянным ветеринарным контролем. Наблюдать за ними посетители могут каждый день с 10:00 до 22:00.