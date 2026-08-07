Коломенский завод до начала следующего года обновит оборудование

07 августа 2026, 14:05

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Коломенский завод планирует установить более 100 единиц нового высокотехнологичного оборудования до будущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





На предприятии в Коломне продолжается обновление инфраструктуры. Создаются новые участки комплексных линий по изготовлению ключевых компонентов двигателей. Параллельно вводятся в эксплуатацию дополнительные испытательные мощности.

«Планируется, что до 2027 года будет установлено свыше 100 единиц нового высокотехнологичного оборудования. Из них 52 уже введены в эксплуатацию. Коломенский завод специализируется на производстве среднеоборотных двигателей для локомотивов, кораблей и судов, объектов малой и атомной энергетики, карьерной техники. Предприятие выпускает дизельные и многотопливные модели, работающие на сырой нефти, сжиженном и попутном газе», – рассказали в ведомстве.