Ремонт двух платформ станции Мытищи завершат до конца года
Платформы №1 и №4 ремонтируют на железнодорожной станции Мытищи Ярославского направления. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Ремонт проводится преимущественно по ночам без перекрытия платформ для пассажиров.
«Суммарно на двух платформах уложим более четырёх тысяч квадратных метров нового покрытия. А навесы над платформами ждёт обновление лакокрасочного покрытия, полная замена системы освещения и установка специальных конструкций для удержания снега», — рассказал первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак.На платформах также установят новые металлические ограждения, указатели, скамейки и урны.
В ЦППК отметили, что ремонт платформ №2 и №3 станции Мытищи проведут в 2027 году.