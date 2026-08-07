Ремонт двух платформ станции Мытищи завершат до конца года

07 августа 2026, 14:25

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Платформы №1 и №4 ремонтируют на железнодорожной станции Мытищи Ярославского направления. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Ремонт проводится преимущественно по ночам без перекрытия платформ для пассажиров.





«Суммарно на двух платформах уложим более четырёх тысяч квадратных метров нового покрытия. А навесы над платформами ждёт обновление лакокрасочного покрытия, полная замена системы освещения и установка специальных конструкций для удержания снега», — рассказал первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак.