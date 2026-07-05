Бывший капитан сборной России по хоккею взял ипотеку ради соседства с Джулией Робертс
Бывший капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку для покупки квартиры в элитном районе Fisher Island в штате Флорида, на территории которого проживают актриса Джулия Робертс и американская телеведущая Опра Уинфри. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В январе 2022 года Ковальчук, который на тот момент был генеральным менеджером сборной России по хоккею, вместе со своей женой Николь — экс-солисткой группы «Мираж» — приобрел квартиру площадью 336 квадратных метров за 8,5 миллиона долларов на острове Фишер-Айленд. В квартире три спальни, три ванные комнаты, панорамные окна с видом на океан, дорогостоящая техника и мебель, а также собственный лифт.
За полгода до покупки квартиры Ковальчук продал свое предыдущее жилье и оформил ипотеку для совершения сделки. Также сообщается, что возобновление карьеры хоккеиста в московском «Спартаке» в декабре 2023 года было связано с необходимостью выплачивать кредиты.
После ухода из сборной России Ковальчук не смог сразу закрыть заем, поэтому взял новый кредит. Всего у американских банков он занял около 300 миллионов рублей.
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