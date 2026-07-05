Бывший капитан сборной России по хоккею взял ипотеку ради соседства с Джулией Робертс

05 июля 2026, 13:47

Хоккеист Илья Ковальчук взял ипотеку на 300 млн рублей для покупки жилья в США

Илья Ковальчук (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук взял ипотеку для покупки квартиры в элитном районе Fisher Island в штате Флорида, на территории которого проживают актриса Джулия Робертс и американская телеведущая Опра Уинфри. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.