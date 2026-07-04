Четыре медали завоевали подмосковные акробаты на финале Спартакиады учащихся в Одинцове

04 июля 2026, 11:50

Подмосковные акробаты завоевали 4 медали на Спартакиаде учащихся в Одинцове

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Представители Московской области завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной акробатике, который прошёл с 29 июня по 3 июля в Одинцове. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







Золотую медаль в многоборье в дисциплине «четвёрка» выиграли Семён Чеботарев, Тимофей Рындин, Даниил Ерохин и Герман Каменцев. Серебряные награды получили Екатерина Писарева, Дарья Голубятникова и Ольга Кузьменко, выступавшие в женской тройке. Бронзовые медали достались женской паре Карине Кузнецовой и Лилиане Гургенидзе, а также смешанной паре Софье Валеевой и Роману Добросмыслову.



В состязаниях участвовали 262 спортсмена из 22 регионов России. Программа финала включала три упражнения: балансировочное (30 июня), скоростное (1 июля) и смешанное (2 июля).









Важно отметить, что спортивная акробатика впервые была включена в программу Спартакиады учащихся в этом году. Ранее золотую медаль в копилку сборной принёс подмосковный легкоатлет Александр Жуков, который отличился в метании диска. В финале Спартакиады по фехтованию в Уфе спортсмены из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые награды, заняв первое место в общекомандном зачёте.



Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Самбисты Московской области также продемонстрировали отличные результаты, завоевав пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали и возглавив рейтинг команд в своей дисциплине. В соревнованиях по парусному спорту подмосковные спортсмены завоевали золото и серебро. Ещё одну серебряную медаль в копилку Московской области принесла сборная девушек по баскетболу.



Таким образом, по итогам первых соревнований в рамках Спартакиады сборная Московской области завоевала 25 медалей: десять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. По результатам медального зачёта команда Московской области заняла второе место, пропустив вперёд спортсменов из Кировской области. Третье место досталось команде из Ярославской области.Важно отметить, что спортивная акробатика впервые была включена в программу Спартакиады учащихся в этом году. Ранее золотую медаль в копилку сборной принёс подмосковный легкоатлет Александр Жуков, который отличился в метании диска. В финале Спартакиады по фехтованию в Уфе спортсмены из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые награды, заняв первое место в общекомандном зачёте.Самбисты Московской области также продемонстрировали отличные результаты, завоевав пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали и возглавив рейтинг команд в своей дисциплине. В соревнованиях по парусному спорту подмосковные спортсмены завоевали золото и серебро. Ещё одну серебряную медаль в копилку Московской области принесла сборная девушек по баскетболу.Таким образом, по итогам первых соревнований в рамках Спартакиады сборная Московской области завоевала 25 медалей: десять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых.





24 июня в Мытищах прошла торжественная церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года. Эти соревнования будут проходить с июня по сентябрь в 19 регионах России.



Московская область примет финалы по девяти видам спорта. В Мытищах с 24 по 25 июня состоятся турниры по самбо, а с 4 по 5 июля — соревнования по греко-римской борьбе. В Одинцово с 30 июня по 2 июля пройдут состязания по спортивной акробатике и спортивной аэробике. В Раменском 4 и 5 июля будут разыграны финалы по кикбоксингу, а с 29 по 30 августа — соревнования по айкидо. Одинцово также примет финалы по вольной борьбе 1 и 2 сентября и турнир по бадминтону 4 и 8 сентября. В Химках с 28 июля по 1 августа состоится турнир по бейсболу, а с 3 по 8 августа в Красногорске пройдут шахматные соревнования.



Эти соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».



