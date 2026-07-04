В коломенском музее «Шёлковая фабрика» представили новую экспозицию проекта «Канительные дела»

04 июля 2026, 13:39

В Коломне открылся новый демонстрационный зал проекта «Канительные дела»

Фото: Марина Анисимова

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» в Коломне начал работу новый демонстрационный зал проекта «Канительные дела». Посетители могут не только увидеть произведения искусства, но и повлиять на их будущее.







Экспозиция стала финальным этапом проекта «Канительные дела», осуществлённым музейным кластером «Коломенский посад» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. В течение нескольких месяцев участники дизайн-резиденций исследовали музейную коллекцию, архивные материалы, технологии производства шёлка и золотного ткачества, а затем предложили свои интерпретации исторического наследия.



Для команды музея открытие нового пространства стало значимым событием. По словам генерального директора АНО «Коломенский посад» Натальи Никитиной, в этом году «Шёлковой фабрике» исполняется семь лет.





«Когда мы открывали это пространство, кроме стен у нас практически ничего не было. Не было ни шёлковой ниточки, ни станков, ни знаний. Была только идея вернуть Коломне её шёлковое наследие. Сегодня за моей спиной — результат почти семи лет большой работы», — рассказала она.





Наталья Никитина сообщила, что архитектурное бюро «Апрель» внесло значительный вклад в создание нового демонстрационного зала. Проект был реализован бесплатно, в знак поддержки развития исторической Коломны.



Новая выставочная экспозиция включает произведения пяти художников из различных регионов России. Каждый автор представил своё видение темы коломенского шёлка. В экспозиции представлены предметы одежды и текстиля, световые инсталляции, современные дизайнерские изделия, аксессуары, а также художественные исследования, основанные на истории старинного производства.





Сооснователь архитектурного бюро «Апрель», Михаил Разумовский, рассказал, что семь лет назад предложение возродить коломенское шелкоткачество многим показалось чересчур амбициозным.





«Тогда мало кто представлял, что тема исторического шёлка может получить такое развитие. Сегодня особенно приятно видеть первую коллекцию, которая, надеюсь, будет постоянно пополняться. Мы специально сделали пространство трансформируемым, чтобы оно менялось вместе с новыми проектами», — добавил он.





Уникальность нового зала заключается в активном вовлечении посетителей в процесс развития проекта. Каждый гость получит возможность выразить своё мнение о дизайнерских решениях и предметах, отдав свой голос за понравившиеся варианты. Именно посетители определят, какие из представленных работ войдут в новую коллекцию музея-лаборатории «Шёлковая фабрика». Голосование будет продолжаться до 4 октября. Внимание: возрастное ограничение — 6+.