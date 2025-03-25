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В Зарайске впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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29 марта в Зарайском центральном парке впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна». Мероприятие посвящено культурному наследию округа и творчеству современных местных художников, поэтов и музыкантов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этот день парк превратится в центр искусства для людей всех возрастов. Гостей ждут тематические зоны, посвященные различным видам искусства: архитектуре, литературе, театру, живописи и декоративно-прикладному творчеству.

Кроме того, посетители смогут принять участие в игровой программе «Зарайские забавы», пообщаться на творческих встречах «Виват, театр!» и «Литературная весна», а также создать своими руками тряпичную куклу или изделие из глины.

На протяжении фестиваля будут работать выставки, рассказывающие о достопримечательностях и известных творцах Зарайска. Завершит праздник концерт с участием группы «Балалайка-62» и местных коллективов.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Начало в 16:00. (6+)

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#подмосковье
В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций
В Московской области провели почти 350 тыс. телемедицинских консультаций с начала года
25 марта 2025, 11:55

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье жители могут воспользоваться телемедицинской консультацией для получения врачебной помощи. Этот сервис доступен взрослым, беременным женщинам и детям, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Удобство телемедицинской консультации заключается в отсутствии необходимости очного посещения поликлиники. В ходе телемедицинской консультации врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или продлевает электронный рецепт на льготное лекарство», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
С начала года в регионе уже провели около 350 тысяч таких онлайн-приемов.

Записаться на консультацию можно несколькими способами: через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медучреждении, по номеру 122 или во время приема у лечащего врача.

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В подмосковном Лыткарине построят новый жилой дом
25 марта 2025, 11:54

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В подмосковном Лыткарине появится новый 18-этажный жилой дом площадью 18 700 кв. метров. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики компании «Специализированный застройщик "Спортивная-2Б"».
В доме предусмотрено 442 квартиры различных планировок: одно-, двух- и трехкомнатные, а также одно- и двухкомнатные студии. Для удобства жильцов запроектированы хозяйственные кладовые и подземный паркинг на 94 машино-места.

Две секции здания образуют уютный двор с детской площадкой, малыми архитектурными формами, озеленением и гостевыми парковками.

На первых этажах расположатся нежилые помещения, предназначенные для магазинов и объектов бытового обслуживания.

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Мострансавто рассказало пассажирам, как перевозить домашних животных
Мострансавто рассказало, как перевозить домашних животных в автобусах компании
25 марта 2025, 11:32

Фото: istockphoto / Chalabala

Мострансавто и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах компании. Соблюдение этих правил важно для обеспечения комфорта и безопасности всех пассажиров.
Бесплатный проезд на руках или в качестве ручной клади разрешён для собак карликовых пород. Кроме того, право на бесплатный проезд имеют собаки-поводыри. Однако животное должно быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Остальные животные и птицы должны перевозиться в клетках, сумках или контейнерах, суммарные размеры которых не превышают 120 см в длину, ширину и высоту. Собак средних и крупных размеров нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке.

Провоз животного оплачивается отдельно по тарифу ручной клади. В городском сообщении стоимость составляет 59 рублей, в пригородном — зависит от расстояния: до 25 км — 59 рублей, от 25 до 50 км — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.

Пассажир полностью отвечает за безопасность и поведение своего питомца во время поездки. Важно, чтобы животное не создавало неудобств другим пассажирам и не загрязняло салон автобуса.

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Начался прием заявок на соискание Премии Русского географического общества
25 марта 2025, 11:19

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Стартовал прием заявок на соискание Премии Русского географического общества. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и культурного наследия России, а также за поддержку популяризаторов науки и образования, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Жюри оценит проекты по изучению, восстановлению и сохранению окружающей среды и биологического разнообразия, а также рационального использования природных ресурсов. Мы приглашаем к участию всех, кому дорога подмосковная природа, кто хочет внести реальный вклад в ее сбережение и оздоровление», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По информации оргкомитета, подать заявку на соискание Премии могут физические лица и организации из любых стран мира, если их проекты связаны с Россией. Заявочный и технический этапы отбора пройдут до 14 мая, после чего экспертная комиссия займётся оценкой заявок. Жюри определит победителей с 4 июля по 4 августа, а церемония награждения победителей запланирована на октябрь.

Подробности можно найти по ссылке.

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В Пушкино пройдет Московский областной фестиваль академического хорового пения
25 марта 2025, 11:06

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

30 марта на сцене ДК «Пушкино» в Пушкинском городском округе состоится Московский областной фестиваль академического хорового пения имени В. И. Закутского. Мероприятие проводится раз в два года с 2012 года и объединяет лучшие академические хоры региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году на фестивале примут участие 17 коллективов, представляющих учреждения культуры Подмосковья. Они выступят в четырех номинациях: «Смешанный хор», «Женский хор», «Мужской хор» и «Камерный хор». Каждый коллектив исполнит по пять произведений, включая акапельные номера и композиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди участников — академический хор «Осанна» из ДК «Пушкино» под руководством Татьяны Викторовны Закутской, супруги Владимира Ивановича Закутского, чье имя носит конкурс.

Жюри фестиваля возглавит профессор Московской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Юлия Тихонова.

Также в состав жюри войдут: профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного Шнитке-хора Дмитрий Онегин и Почетный председатель «Музыкального общества Московской области» Алевтина Кондратьева.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6 .

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