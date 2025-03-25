В Зарайске впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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29 марта в Зарайском центральном парке впервые пройдет фестиваль искусств «Зарайская весна». Мероприятие посвящено культурному наследию округа и творчеству современных местных художников, поэтов и музыкантов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели
В Пушкино пройдет Московский областной фестиваль академического хорового пения
Начался прием заявок на соискание Премии Русского географического общества
Дайана Хусинова