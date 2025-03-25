На фестиваль «Рузский софит» соберутся 19 любительских коллективов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Центре культуры и искусств города Руза 28 по 30 марта состоится Областной театральный фестиваль «Рузский софит». В нём примут участие любительские коллективы региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль «Рузский софит» призван поддержать и развить любительское театральное творчество, способствовать плодотворному обмену опытом между творческими коллективами. Он соберёт 19 коллективов из 16 муниципальных образований региона. Общее число участников – 310 человек. Оценивать постановки будет профессиональное жюри», – говорится в сообщении.С программой Областного театрального фестиваля «Рузский софит» можно ознакомиться на сайте министерства.
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