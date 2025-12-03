Суд допросил свидетелей по делу серийного отравителя из Балашихи

03 декабря 2025, 16:47

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Продолжается судебное расследование дела против 25-летнего жителя Балашихи Артёма Миссюры, обвиняемого в отравлении нескольких человек. На очередном заседании провели допрос свидетелей, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, Миссюра решил убить своих родственников, чтобы завладеть их имуществом. Для этого он осенью 2023 года купил через интернет сильнодействующие и ядовитые вещества и с января до июня 2024 года травил людей, пока его не задержала полиция.





«В судебном заседании допросили свидетелей и исследовали письменные материалы дела», — говорится в сообщении.