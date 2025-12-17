В Подмосковье завершают благоустройство ЖК «Новый Зеленоград»
В Московской области продолжают строительство жилого комплекса «Новый Зеленоград». Девелопер Ikon Development вышел на завершающий этап благоустройства территории третьего корпуса. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.
Дом входит в первую очередь проекта комфорт-класса, который расположен рядом с Зеленоградом, в городском округе Химки. В корпусе предусмотрели 448 квартир.
Застройщик благоустраивает территорию по единой концепции проекта. Ландшафты разработало немецкое бюро STRAUMA. Во дворе 17-этажного дома формируют зелёное пространство с зонированием: здесь проложили пешеходные маршруты, разместили игровые и спортивные площадки, а еще — зоны отдыха с малыми архитектурными формами.
На территории третьего корпуса установили МАФы российского производства. Все конструкции соответствуют требованиям безопасности и имеют санитарные паспорта. Для их изготовления использовали экологичные материалы — дерево и металл, а для покрытий выбрали нетоксичные краски и лаки. Качели, игровые и спортивные комплексы выполнили из древесины хвойных пород, белой акации, влагостойкой фанеры и металла.
Для детей обустроили площадки с песочницами, качелями разных типов и каруселями. Элементы площадок разработали с учётом климата Подмосковья — они устойчивы к перепадам температур, осадкам и солнечному свету.
ЖК «Новый Зеленоград» окружён зелёными зонами, а благоустройство дворов органично вписывается в природную среду. Сейчас в комплексе уже построили и заселили девять домов, где живут более 1 600 человек. Здесь сформировали полноценный микрорайон с начальной школой, детским садом, магазинами, кафе, медицинскими учреждениями и необходимыми сервисами.
В Минжилполитики Подмосковья отмечают, что девелоперы региона вместе с жильём возводят и социальную инфраструктуру. Такой подход используют в рамках комплексного развития территорий.
