В Подмосковье завершают благоустройство ЖК «Новый Зеленоград»

17 декабря 2025, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Московской области продолжают строительство жилого комплекса «Новый Зеленоград». Девелопер Ikon Development вышел на завершающий этап благоустройства территории третьего корпуса. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.