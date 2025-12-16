В Котельниках началось строительство спортцентра с кортами для падел‑тенниса

16 декабря 2025, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Спортивный центр с шестью кортами для падел‑тенниса начали строить в микрорайоне Силикат в Котельниках. Уведомление о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Объём инвестиций в проект составляет около 200 миллионов рублей.





«Общая площадь спортцентра, в котором ежедневно смогут тренироваться до 400 человек, составит свыше двух тысяч квадратных метров. Помимо кортов для падел-тенниса, на каждом из которых смогут тренироваться до четырёх человек, в здании будет большой спортивный зал, раздевалки с душевыми, буфет, магазин и гардероб», — говорится в сообщении.