Строительство поликлиники в красногорском ЖК «Новая Рига» завершат до конца года

17 декабря 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 150 посещений в смену, строят в жилом комплексе «Новая Рига» на территории городского округа Красногорск. Работы уже близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Сейчас в поликлинике заканчивают монтировать электросеть и подключают здание к системе видеонаблюдения «Безопасный регион», а также занимаются сборкой мебели и установкой оборудования.





«Общая площадь двухэтажной постройки с подземным уровнем составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Помощь пациентам всех возрастов здесь будут оказывать терапевты, педиатры, а также узкие специалисты», — говорится в сообщении.