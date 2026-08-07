Нарколог Холдин развеял три мифа об алкоголе в период кормления грудью

07 августа 2026, 14:04

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Алкоголь — это опасное вещество, категорически запрещённое кормящей грудью матери, так как в этот период оно может повредить и самой женщине, и её малышу. Но в народе до сих пор ходят несколько опасных мифов о том, как спиртное может стать безвредным и даже полезным. Эти заблуждения развеял психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Первый миф связывает употребление пива и усиление лактации.





«Мамам советуют пить пиво, чтобы приходило больше молока. Но в действительности всё наоборот: этанол тормозит выработку гормонов, и общая лактация падает», — сказал Холдин.

«Это крайне опасное заблуждение. Алкоголь, попав через молоко матери младенцу, действительно может быстро его усыпить. Но по сути это опьянение — интоксикация, которая никак не связанна со здоровым крепким сном», — пояснил нарколог.

«Считается, что если выпить спиртное, подождать несколько часов и сцедить молоко, то потом можно безопасно кормить дальше. На самом деле сцеживание не помогает: алкоголь будет оставаться в грудном молоке столько же, сколько в организме матери», — предупредил Холдин.