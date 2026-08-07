Нарколог Холдин развеял три мифа об алкоголе в период кормления грудью
Алкоголь — это опасное вещество, категорически запрещённое кормящей грудью матери, так как в этот период оно может повредить и самой женщине, и её малышу. Но в народе до сих пор ходят несколько опасных мифов о том, как спиртное может стать безвредным и даже полезным. Эти заблуждения развеял психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Первый миф связывает употребление пива и усиление лактации.
«Мамам советуют пить пиво, чтобы приходило больше молока. Но в действительности всё наоборот: этанол тормозит выработку гормонов, и общая лактация падает», — сказал Холдин.Согласно второму мифу, немного алкоголя, выпитого матерью, улучшает сон грудного ребёнка.
«Это крайне опасное заблуждение. Алкоголь, попав через молоко матери младенцу, действительно может быстро его усыпить. Но по сути это опьянение — интоксикация, которая никак не связанна со здоровым крепким сном», — пояснил нарколог.Третий миф связан со способом быстрее вывести алкоголь из молока.
«Считается, что если выпить спиртное, подождать несколько часов и сцедить молоко, то потом можно безопасно кормить дальше. На самом деле сцеживание не помогает: алкоголь будет оставаться в грудном молоке столько же, сколько в организме матери», — предупредил Холдин.Он добавил, что безопасных доз спиртного не существует, и призвал полностью от него отказаться.