В Зарайске продлили работу выставки «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое»
Работу выставки «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое», открытой в Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике в июне, продлили до 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозиции представлены найденные археологами в Зарайске фрагменты браслетов и бусины XII–XIII веков, чернолощёные сосуды XVII–XVIII веков и — в параллель к этим предметам — произведения современных ювелиров и керамистов.
«Это уже пятая выставка, на которой мастера из Гжели, Москвы, Скопина, Рязани и других городов показывают связь новых произведений с артефактами прошлого», — говорится в сообщении.Выставка проводится в музейном комплексе «Зарайский кремль». Возрастные ограничения — 6+.