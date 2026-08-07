В Зарайске продлили работу выставки «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое»

07 августа 2026, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Работу выставки «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое», открытой в Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике в июне, продлили до 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозиции представлены найденные археологами в Зарайске фрагменты браслетов и бусины XII–XIII веков, чернолощёные сосуды XVII–XVIII веков и — в параллель к этим предметам — произведения современных ювелиров и керамистов.





«Это уже пятая выставка, на которой мастера из Гжели, Москвы, Скопина, Рязани и других городов показывают связь новых произведений с артефактами прошлого», — говорится в сообщении.