Коломенский завод завершил испытания нового газодизельного двигателя для тепловозов
На Коломенском заводе закончились приёмочные испытания нового газодизельного двигателя 16ГДГ для магистрального грузового тепловоза 3ТЭ30. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новый локомотив сейчас собирают на Брянском машиностроительном заводе.
Комиссия с участием представителей Трансмашхолдинга, РЖД, научных организаций и профильных ведомств подтвердила соответствие двигателя необходимым требованиям. Всего планируется изготовить 100 таких двигателей.
«Двигатель мощностью 3300 кВт может работать как на дизельном топливе, так и на природного газе. Срок его службы – не менее 40 лет. Все комплектующие для двигателя производятся в России. Разработка создана для новых грузовых тепловозов, которые смогут перевозить тяжёлые составы на сложных участках железных дорог, в том числе на Восточном полигоне сети РЖД», – рассказали в министерстве.Новый тепловоз 3ТЭ30 будет состоять из трёх секций. Две из них оснастят двигателями 16ГДГ, а в третьей разместят ёмкость для сжиженного газа. Запаса топлива должно хватить для движения по Байкало-Амурской магистрали на расстояние до 4500 километров.
Предприятие уже направило первую пару двигателей для установки в новый тепловоз. Еще два газодизель-генератора планируется изготовить до конца года.
Как напомнили в ведомстве, Коломенский завод входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения».