Коломенский завод завершил испытания нового газодизельного двигателя для тепловозов

06 августа 2026, 15:45

оригинал Фото: Трансмашхолдинг

На Коломенском заводе закончились приёмочные испытания нового газодизельного двигателя 16ГДГ для магистрального грузового тепловоза 3ТЭ30. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Новый локомотив сейчас собирают на Брянском машиностроительном заводе.



Комиссия с участием представителей Трансмашхолдинга, РЖД, научных организаций и профильных ведомств подтвердила соответствие двигателя необходимым требованиям. Всего планируется изготовить 100 таких двигателей.

«Двигатель мощностью 3300 кВт может работать как на дизельном топливе, так и на природного газе. Срок его службы – не менее 40 лет. Все комплектующие для двигателя производятся в России. Разработка создана для новых грузовых тепловозов, которые смогут перевозить тяжёлые составы на сложных участках железных дорог, в том числе на Восточном полигоне сети РЖД», – рассказали в министерстве.