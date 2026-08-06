Подмосковных водителей предупредили о дожде с грозой и градом

06 августа 2026, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье сейчас жарко и сухо, однако с вечера до завтрашнего утра синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Об этом предупредили водителей в пресс-службе Минтранса Московской области.





В регионе ожидается дождь, местами с грозой и усилением ветра до 17 м/с. А завтра в Москве и области возможен град.

«При ухудшении погоды будьте осторожны и внимательны. Не отвлекайтесь во время движения на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», – попросили в ведомстве.