В Подмосковье за неделю выписали более 30 штрафов за сброс мусора рядом с баками

06 августа 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

33 штрафа на общую сумму 580 тысяч рублей выписали автомобилистам в Московской области за последние семь дней за сброс мусора рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Особое внимание уделяется борьбе с нелегальными возчиками, которые складывают у баков крупногабаритные и строительные отходы, мешающие работе мусоровозов.





«Нарушителей вычисляют с помощью камер видеонаблюдения, интегрированных в нейросеть. ИИ фиксирует факт нарушения и номер машины и передаёт данные ответственным службам. Всего за период с 30 июля зафиксировано 348 эпизодов незаконного сброса отходов, по ним вынесены 33 постановления на общую сумму 580 тысяч рублей», — говорится в сообщении.