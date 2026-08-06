В Подмосковье за неделю выписали более 30 штрафов за сброс мусора рядом с баками
33 штрафа на общую сумму 580 тысяч рублей выписали автомобилистам в Московской области за последние семь дней за сброс мусора рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Особое внимание уделяется борьбе с нелегальными возчиками, которые складывают у баков крупногабаритные и строительные отходы, мешающие работе мусоровозов.
«Нарушителей вычисляют с помощью камер видеонаблюдения, интегрированных в нейросеть. ИИ фиксирует факт нарушения и номер машины и передаёт данные ответственным службам. Всего за период с 30 июля зафиксировано 348 эпизодов незаконного сброса отходов, по ним вынесены 33 постановления на общую сумму 580 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Штраф для физлиц составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 200 тысяч рублей.