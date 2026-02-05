Коломна присоединится к российским соревнованиям конькобежцев «Лёд надежды нашей»
В Конькобежном центре «Коломна» 7 февраля состоятся Открытые всероссийские массовые соревнования «Лёд надежды нашей». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Массовые конькобежные старты пройдут в один день в 33 регионах России. По всей стране на лёд выйдут более 12 000 человек. Участниками соревнований могут стать любители спорта с любым уровнем подготовки.
Соревнования состоятся среди спортсменов в шести возрастных группах от девяти до 20 лет и старше. Для участников предусмотрена одна основная дистанция – 100 метров.
С программой соревнований можно познакомиться по ссылке.
