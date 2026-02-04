Подмосковные сноубордисты завоевали две медали на III этапе Кубка России
Золотую и серебряную награды получили представители Московской области Арсений Томин и Анастасия Привалова на третьем этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Медали подмосковные спортсмены выиграли в соревнованиях по сноуборд-кроссу.
«Арсений Томин стал лучшим среди мужчин. Второе место занял сноубордист из Красноярского края, а третье — представитель Новосибирской области», — говорится в сообщении.В старте среди женщин Анастасия Привалова завоевала бронзовую медаль. Золото досталось спортсменке из Красноярского края, а серебро — представительнице Магаданской области.
Третий этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходит в городе Миасс Челябинской области с 1 по 5 февраля.