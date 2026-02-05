Прыгунья в воду Кузина из Подмосковья завоевала ещё две медали Кубка России
Представительница Московской области Елизавета Кузина одержала ещё две победы на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходит в Саратове. Он стартовал 30 января и продлится до 6 февраля.
«Елизавета Кузина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин. Второе место заняла спортсменка из Сахалинской области, а третье — прыгунья из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Кроме того, Кузина выиграла золото, выступая вместе с москвичом Ильей Молчановым в синхронных прыжках смешанных пар с трёхметрового трамплина.
А днём ранее подмосковная спортсменка стала лучшей в прыжках с трамплина высотой один метр.