Прыгунья в воду Кузина из Подмосковья завоевала ещё две медали Кубка России

05 февраля 2026, 15:41

оригинал Елизавета Кузина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Представительница Московской области Елизавета Кузина одержала ещё две победы на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходит в Саратове. Он стартовал 30 января и продлится до 6 февраля.





«Елизавета Кузина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин. Второе место заняла спортсменка из Сахалинской области, а третье — прыгунья из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.