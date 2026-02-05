В Подмосковье впервые проведут отбор на детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева»

05 февраля 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В июне этого года на трёх стадионах в Балашихи состоится отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева. Игры соберут более 100 команд, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





На предварительном этапе определятся сильнейшие команды, которые станут участниками кубка в августе. Отборочные матчи на самый престижный детский турнир России пройдут на балашихинских стадионах «Метеор», «Труд» и «Пехорка». Соревнования юных футболистов состоятся 10-12 июня.



«Подобный формат отбора участников турнира – через открытую спортивную конкуренцию – применяется впервые за всю его историю. Бороться за право представлять свой город и регион будут спортсмены 2014 года рождения. 10 лучших команд получат путёвку на Кубок Игоря Акинфеева», – отметили в ведомстве.