В Подмосковье впервые проведут отбор на детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева»
В июне этого года на трёх стадионах в Балашихи состоится отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева. Игры соберут более 100 команд, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На предварительном этапе определятся сильнейшие команды, которые станут участниками кубка в августе. Отборочные матчи на самый престижный детский турнир России пройдут на балашихинских стадионах «Метеор», «Труд» и «Пехорка». Соревнования юных футболистов состоятся 10-12 июня.
«Подобный формат отбора участников турнира – через открытую спортивную конкуренцию – применяется впервые за всю его историю. Бороться за право представлять свой город и регион будут спортсмены 2014 года рождения. 10 лучших команд получат путёвку на Кубок Игоря Акинфеева», – отметили в ведомстве.Идея уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву. В 2018 году прошли первые соревнования среди детских футбольных школ Московской области.
Как напомнили в министерстве, в 2025 году кубок завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга.