Команда футбольных мам из Подольска одержала победу на турнире во Владимире
Золотую медаль завоевали подольские спортсменки на Кубке футбольных мам во Владимире в серебряной лиге. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Участие в турнире принимали шестнадцать команд из разных российских регионов, включая Московскую область и столицу. Каждая команда сыграла по шесть матчей, и лучшими стали представительницы Подольска», — говорится в сообщении.После победы футбольные мамы отправились в отпуск. Тренировки они возобновят в августе.
О команде рассказала её капитан Дарья Зуйкина:
«У нас играют мамы разных возрастов и профессий, но их объединяет сплочённость, вера в команду и работа на результат».Записаться в команду футбольных мам Подольска могут спортивные жительницы округа старше 23 лет.