В Павлово-Посадском округе отметили День деревни Курово

02 июля 2025, 10:07

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

День деревни отпраздновали в Курове Павлово-Посадского городского округа во вторник, 1 июля. В рамках праздника состоялось награждение местных жителей за вклад в развитие малой родины. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Староста деревни Наталья Вячеславовна Березина получила благодарность Мособлдумы за активное участие в общественной жизни Курова. А Оксане Петровне Кролевецкой, Зинаиде Егоровне Ржавцевой и Павлу Николаевичу Федосееву вручили благодарственное письмо «Успех V Единстве поколений» за участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО», — говорится в сообщении.

«Желаем каждой семье крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый день приносит радость и новые достижения, а деревня продолжает расти и развиваться».