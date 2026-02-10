Подмосковные лыжники завоевали четыре медали на чемпионате ЦФО
Две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате ЦФО по лыжным гонкам среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Красногорске с 3 по 8 февраля.
«Серебряные медали завоевали мужская и женская подмосковные сборные в эстафете 4х7,5 км. В мужской команде выступали Артём Барков, Роман Егоров, Сергей Осадчий и Всеволод Канин, а в женской — Виктория Кирасирова, Мария Гарбузова, Юлия Меньшикова и Елизавета Гараганова», — говорится в сообщении.Кроме того, Виктория Кирасирова выиграла бронзу в забеге классическим стилем среди женщин на десять километров, а Артём Барков стал третьи в забеге классическим стилем среди мужчин на 15 километров.