Сноубордисты из Подмосковья завоевали две медали IV этапа Кубка России
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на четвёртом этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды подмосковные спортсмены получили в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная».
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялись воспитанники областного Центра олимпийских видов спорта и истринской спортшколы «Истина» Анастасия Привалова и Данила Баранов, а на третье — их земляк Евгений Генин, выступавший в паре со Златой Аввакумовой из Магаданской области. Победу одержал дуэт из Красноярского края», — говорится в сообщении.Четвёртый этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс-группа-смешанная» и «сноуборд-кросс» проходит в городе Куса Челябинской области с 6 по 10 февраля.