Команда художника Шилова создаёт необычные картины на стенах школ Подмосковья
Творческая команда художника Алексея Шилова продолжает масштабный проект, который стартовал в Подмосковье в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Задача проекта – не просто декорировать пространства, а наполнить их смыслом, связать повседневную среду с историей края. Яркие и содержательные картины пробуждают интерес к наследию малой родины и создают особую атмосферу там, где учатся дети.
«Сейчас художники завершают проект в лицее №2 города Противно. Приступили к работам в гимназии №2 Красногорска. Параллельно ведут проект в Лобне, Солнечногорске, Можайске и городском округе Пушкинский», – рассказали в ведомстве.
Новые композиции создают по мотивам истории и достижений родного края. В министерстве уверены, что они станут не только украшением, но и своеобразным визуальным пособием для школьников.