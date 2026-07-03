Команда художника Шилова создаёт необычные картины на стенах школ Подмосковья

03 июля 2026, 22:38

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Творческая команда художника Алексея Шилова продолжает масштабный проект, который стартовал в Подмосковье в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.





Задача проекта – не просто декорировать пространства, а наполнить их смыслом, связать повседневную среду с историей края. Яркие и содержательные картины пробуждают интерес к наследию малой родины и создают особую атмосферу там, где учатся дети.

«Сейчас художники завершают проект в лицее №2 города Противно. Приступили к работам в гимназии №2 Красногорска. Параллельно ведут проект в Лобне, Солнечногорске, Можайске и городском округе Пушкинский», – рассказали в ведомстве.