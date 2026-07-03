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Готовность капремонта школы №1 в Кашире достигла 77%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №1, расположенное на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 77%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас на объекте занимаются кровлей и фасадом, а также отделкой помещений, монтажом инженерных коммуникаций и благоустройством пришкольной территории. На площадке заняты свыше 50 человек. Задействованы три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Завершить все работы должны до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в деревне Чекменево Раменского округа снесли аварийный многоквартирный каркасно-засыпной дом.
Лев Каштанов

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