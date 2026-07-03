Готовность капремонта школы №1 в Кашире достигла 77%
Здание школы №1, расположенное на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 77%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте занимаются кровлей и фасадом, а также отделкой помещений, монтажом инженерных коммуникаций и благоустройством пришкольной территории. На площадке заняты свыше 50 человек. Задействованы три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Завершить все работы должны до 1 сентября.
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